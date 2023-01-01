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Dell Alienware m18 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

65 из 100
Dell Alienware m18
VS
69 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Dell Alienware m18
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Экран
3024 x 1964
Процессор
Графика
Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m18 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m18
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 11608 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 2630 граммов меньше (1.6 и 4.23 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 102% более четкий дисплей – 254 против 126 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 47% меньшую площадь корпуса (691 и 1313 см2)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m18
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 4.23 кг 1.6 кг
Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 1313 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~84.6%
Боковые рамки 11.3 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 4 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума 56.7 дБ 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 480 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 48900:1
Охват DCI-P3 100% 99.3%
Время отклика 3 мс 49 мс
Максимальная яркость
Alienware m18
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 300 / 330 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1512 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 10 (8P + 2E)
Потоков 20 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 8.6 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Alienware m18 +65%
8.6 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83.8 дБ 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.1 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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