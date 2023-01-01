Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware m18 Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-96% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (873 и 1313 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (873 и 1313 см ) Имеет на 50% более четкий дисплей – 189 против 126 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес - 2.3 кг Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм 355 x 246 x 21.1-22.9 мм Площадь 1313 см2 873 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~85% Боковые рамки 11.3 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 4 3

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 18 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 240 Гц Плотность пикселей 126 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware m18 300 нит ROG Zephyrus M16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 300 / 330 Вт 280 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i9 13900H Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E) Потоков 20 20 L3-кэш 24 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Alienware m18 +6% 1981 ROG Zephyrus M16 (2023) 1873 Geekbench 5 (многоядерный) Alienware m18 +10% 15579 ROG Zephyrus M16 (2023) 14198 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 115 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU - 1395 МГц FLOPS 8.6 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 80 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Alienware m18 8.6 терафлопс ROG Zephyrus M16 (2023) +128% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2.5W 6x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.