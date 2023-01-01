Dell Alienware m18 против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware m18
- Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23323 vs 12962 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
- Существенно легче – весит на 2480 граммов меньше (1.75 и 4.23 кг)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 86% более четкий дисплей – 234 против 126 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (727 и 1313 см2)
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|4.23 кг
|1.75 кг
|Размеры
|410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм
|323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
|Площадь
|1313 см2
|727 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.6%
|~83.9%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|5.6 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|-
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|56.7 дБ
|41.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|18 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|480 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|126 точек на дюйм
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000:1
|1315:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|21 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:47 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|300 / 330 Вт
|150 / 180 Вт
|Вес зарядного устройства
|1512 граммов
|420 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware m18 +27%
2041
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m18 +58%
15846
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware m18 +30%
2114
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware m18 +80%
23323
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1222 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1485 МГц
|FLOPS
|8.6 терафлопс
|7.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Производительность GPU
Alienware m18 +13%
8.6 терафлопс
7.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|83.8 дБ
|76.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.4 мм
|Размер
|13.1 x 8.0 см
|7.8 x 5.3 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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