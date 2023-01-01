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Dell Alienware m18 против ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

67 из 100
Dell Alienware m18
VS
69 из 100
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
Dell Alienware m18
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
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Экран
2880 x 1800
Процессор
Графика
GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m18 и ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m18
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23323 vs 12962 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
  • Существенно легче – весит на 2480 граммов меньше (1.75 и 4.23 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 86% более четкий дисплей – 234 против 126 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (727 и 1313 см2)
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m18
vs
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

Корпус

Вес 4.23 кг 1.75 кг
Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм 323.5 x 224.7 x 17.9-19.6 мм
Площадь 1313 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~83.9%
Боковые рамки 11.3 мм 5.6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 56.7 дБ 41.7 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 480 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1315:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 21 мс
Максимальная яркость
Alienware m18
300 нит
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) +83%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:47 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 / 330 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства 1512 граммов 420 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1222 МГц
Boost частота GPU - 1485 МГц
FLOPS 8.6 терафлопс 7.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Alienware m18 +13%
8.6 терафлопс
Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
7.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 83.8 дБ 76.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.1 x 8.0 см 7.8 x 5.3 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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