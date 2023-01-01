Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 R2 Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 70 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12641 vs 11431 баллов Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг) Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (691 и 836 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.6 кг Размеры 321.08 x 260.41 x 14.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 836 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68% ~84.6% Боковые рамки 9.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 480 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Охват DCI-P3 100% 99.3% Время отклика 3 мс 49 мс Максимальная яркость Alienware x14 R2 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 485 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 50 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1185 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1296 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Alienware x14 R2 +12% 5.8 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука - 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.