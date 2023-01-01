Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 R2 Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 75 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Flow X13 (2023) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг) Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14851 vs 12641 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14851 vs 12641 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (634 и 836 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.3 кг Размеры 321.08 x 260.41 x 14.5 мм 299 x 212 x 16.7-18.7 мм Площадь 836 см2 634 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68% ~82.1% Боковые рамки 9.8 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 120 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Alienware x14 R2 300 нит ROG Flow X13 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 100 / 130 Вт Вес зарядного устройства 485 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 50 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1185 МГц - Boost частота GPU 1417 МГц - FLOPS 5.8 терафлопс 7.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Alienware x14 R2 5.8 терафлопс ROG Flow X13 (2023) +26% 7.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.