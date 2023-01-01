Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 R2 Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 12641 баллов

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 12641 баллов На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 836 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.65 кг Размеры 321.08 x 260.41 x 14.5 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 836 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68% ~80.2% Боковые рамки 9.8 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 480 Гц 144 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1041:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 100% 98.5% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware x14 R2 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 130 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 485 граммов 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 50 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1185 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 2000 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU Alienware x14 R2 5.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +97% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука - 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.