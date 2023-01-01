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Dell Alienware x14 R2 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

66 из 100
Dell Alienware x14 R2
VS
69 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Dell Alienware x14 R2
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x14 R2 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15277 vs 12641 баллов
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 836 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x14 R2
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2 кг 1.65 кг
Размеры 321.08 x 260.41 x 14.5 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 836 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68% ~80.2%
Боковые рамки 9.8 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 480 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1041:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 100% 98.5%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Alienware x14 R2
300 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 485 граммов 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1185 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 2000 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 64 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64
Производительность GPU
Alienware x14 R2
5.8 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +97%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука - 4.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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