Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг) Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11773 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11773 баллов Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 845 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.6 кг Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 845 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~64% ~84.6% Боковые рамки 5.8 мм 3.4 мм Цвета Белый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1736:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 87.6% - Охват DCI-P3 99.6% - Время отклика 7 мс - Максимальная яркость Alienware x14 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 486 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 65 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76 Производительность GPU Alienware x14 6.14 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +11% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука - 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 10.8 x 5.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.