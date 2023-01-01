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Dell Alienware x14 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

68 из 100
Dell Alienware x14
VS
59 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell Alienware x14
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x14 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 10592 баллов
  • Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (713 и 845 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x14
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.79 кг 1.6 кг
Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 845 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~64% ~75.8%
Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм
Цвета Белый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1736:1 845:1
Цветовой охват sRGB 100% 92.4%
Охват Adobe RGB 87.6% 67.7%
Охват DCI-P3 99.6% 68.1%
Время отклика 7 мс 31 мс
Максимальная яркость
Alienware x14 +25%
400 нит
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1237 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1590 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Alienware x14 +26%
6.14 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука - 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.5 дБ 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 10.8 x 5.5 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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