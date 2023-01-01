Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 10592 баллов

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 10592 баллов Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 76 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.6 и 1.79 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (713 и 845 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.6 кг Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 845 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~64% ~75.8% Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм Цвета Белый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1736:1 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB 87.6% 67.7% Охват DCI-P3 99.6% 68.1% Время отклика 7 мс 31 мс Максимальная яркость Alienware x14 +25% 400 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 130 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 65 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1590 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Alienware x14 +26% 6.14 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.5 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 10.8 x 5.5 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.