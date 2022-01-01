Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware x14 или ROG Zephyrus M16 – что лучше выбрать?

Dell Alienware x14 против Asus ROG Zephyrus M16

71 из 100
Dell Alienware x14
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Dell Alienware x14
Asus ROG Zephyrus M16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x14 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.79 и 1.9 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14246 vs 11968 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 34% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (90 и 80.5 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x14
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 1.79 кг 1.9 кг
Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 845 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~64% ~86%
Боковые рамки 5.8 мм 5.2 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1736:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 87.6% 75.3%
Охват DCI-P3 99.6% -
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость
Alienware x14
400 нит
ROG Zephyrus M16 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 Вт 140 / 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов 550 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x14 +19%
14246
ROG Zephyrus M16
11968

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1598 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 8.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Alienware x14
6.14 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +34%
8.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука - 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.5 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Размер 10.8 x 5.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x15 R2 или Alienware x14
2. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) или Dell Alienware x14
3. Razer Blade 14 (2021) или Dell Alienware x14
4. MSI Stealth GS66 (2022) или Dell Alienware x14
5. MSI Crosshair 15 или Dell Alienware x14
6. ASUS ROG Strix G15 G513 или Asus ROG Zephyrus M16
7. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) или Asus ROG Zephyrus M16
8. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Asus ROG Zephyrus M16
9. Razer Blade 15 (2022) или Asus ROG Zephyrus M16
10. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или Asus ROG Zephyrus M16

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 и Dell Alienware x14 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры