Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware x14 или ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) – что лучше выбрать?

Dell Alienware x14 против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

71 из 100
Dell Alienware x14
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Dell Alienware x14
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x14 и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.79 и 1.9 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 34% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 14246 баллов
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (90 и 80.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x14
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 1.79 кг 1.9 кг
Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 845 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~64% ~86%
Боковые рамки 5.8 мм 5.2 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1736:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 99.6% -
Время отклика 7 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 130 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Alienware x14
6.14 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +42%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука - 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.8 x 5.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x15 R2 или Dell Alienware x14
2. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) или Dell Alienware x14
3. Razer Blade 14 (2021) или Dell Alienware x14
4. MSI Stealth GS66 (2022) или Dell Alienware x14
5. MSI Crosshair 15 или Dell Alienware x14
6. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) или Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
7. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) или Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8. Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
9. Asus ROG Strix G17 G713 (2022) или Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
10. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) или Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) и Dell Alienware x14 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры