Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x14 Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 17.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 63 Вт*ч) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.4 и 1.79 кг)

Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (688 и 845 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.4 кг Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 845 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~64% ~82.6% Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм Цвета Белый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 90 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 7 мс 1 мс Максимальная яркость Alienware x14 400 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 80.5 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 130 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Alienware x14 +355% 6.42 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.8 x 5.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.