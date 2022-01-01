Dell Alienware x14 против m15 R7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x14
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.79 и 2.42 кг)
- Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 56 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (845 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R7
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18308 vs 14246 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|2.42 кг
|Размеры
|321.5 x 262.7 x 14.5 мм
|356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм
|Площадь
|845 см2
|971 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~64%
|~69.1%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Белый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1626
Alienware m15 R7 +12%
1813
Geekbench 5 (многоядерный)
9744
Alienware m15 R7 +24%
12098
Cinebench R23 (одноядерный)
1649
Alienware m15 R7 +12%
1854
Cinebench R23 (многоядерный)
14246
Alienware m15 R7 +29%
18308
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|-
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.2 мм
|-
|Размер
|10.8 x 5.5 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1