Dell Alienware x14 против Alienware m16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x14
- Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1.79 и 3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (845 и 1069 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 144 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 5.5 Вт*ч большей батареей (86 и 80.5 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|3 кг
|Размеры
|321.5 x 262.7 x 14.5 мм
|368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
|Площадь
|845 см2
|1069 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~64%
|~69.4%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|12.1 мм
|Цвета
|Белый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1736:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|87.6%
|-
|Охват DCI-P3
|99.6%
|100%
|Время отклика
|7 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 Вт
|300 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|486 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1588
Alienware m16 +22%
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
9833
Alienware m16 +56%
15343
Cinebench R23 (одноядерный)
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
11773
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|-
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|79.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.8 мм
|Размер
|10.8 x 5.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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