Dell Alienware x15 R1 против Acer Nitro 5 (AN515-55)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- На 130% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4898 vs 2127 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (927 и 997 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.27 кг
|2.3 кг
|Ширина
|359.7 мм
|363.4 мм
|Высота
|277.2 мм
|255 мм
|Толщина
|16.3 мм
|23.9 мм
|Площадь
|997 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.3%
|~72.4%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|19 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x15 R1 +26%
1562
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x15 R1 +98%
8895
4496
Cinebench R20 (одноядерный)
Alienware x15 R1 +24%
565
Cinebench R20 (многоядерный)
Alienware x15 R1 +130%
4898
2127
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|0 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|10.5 x 6.8 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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