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Dell Alienware x15 R1 против Acer Swift 3 SF316-51

72 из 100
Dell Alienware x15 R1
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
Dell Alienware x15 R1
Acer Swift 3 SF316-51
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x15 R1 и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
  • Видеокарта показывает в среднем на 405-553% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12141 vs 5397 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.7 и 2.27 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (868 и 997 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x15 R1
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 2.27 кг 1.7 кг
Размеры 359.7 x 277.2 x 16.3 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 997 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~82.3%
Боковые рамки 7.2 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 53.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1842:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 - 66.6%
Время отклика 19 мс 26 мс
Максимальная яркость
Alienware x15 R1
300 нит
Swift 3 SF316-51
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 711 граммов 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1163 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1530 МГц 1100 МГц
FLOPS 11.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware x15 R1 +737%
11.8 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.7 дБ 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.8 см 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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