Dell Alienware x15 R1 против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
- Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.9 и 2.27 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 12141 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (863 и 997 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.27 кг
|1.9 кг
|Размеры
|359.7 x 277.2 x 16.3 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|997 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.3%
|~86%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|-
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|53.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|19 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|100 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|711 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1507
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
7894
12094
Cinebench R23 (одноядерный)
1530
1715
Cinebench R23 (многоядерный)
12141
16676
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1163 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1530 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|11.8 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
Alienware x15 R1 +36%
11.8 терафлопс
8.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|82.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.7 мм
|Размер
|10.5 x 6.8 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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