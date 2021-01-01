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Dell Alienware x15 R1 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

74 из 100
Dell Alienware x15 R1
VS
62 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Dell Alienware x15 R1
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x15 R1 и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 186-254% больше FPS в играх
  • На 116% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4898 vs 2270 баллов
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.9 и 2.27 кг)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (96 и 87 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (819 и 997 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x15 R1
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 2.27 кг 1.9 кг
Ширина 359.7 мм 356 мм
Высота 277.2 мм 230 мм
Толщина 16.3 мм 19.9 мм
Площадь 997 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~82%
Боковые рамки 7.2 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1200 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware x15 R1 +339%
10.8 терафлопс
ZenBook Flip 15 OLED UX564
2.458 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.8 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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