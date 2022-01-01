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Dell Alienware x15 R2 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

71 из 100
Dell Alienware x15 R2
VS
68 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Dell Alienware x15 R2
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x15 R2 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (87 и 63 Вт*ч)
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 14328 баллов
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (688 и 997 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x15 R2
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 2.34 кг 1.4 кг
Размеры 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 997 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~82.6%
Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм
Цвета Белый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 19 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Alienware x15 R2 +666%
10.8 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Да
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 -
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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