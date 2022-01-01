Dell Alienware x15 R2 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
- Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (87 и 63 Вт*ч)
- На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 14328 баллов
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
- Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (688 и 997 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|1.4 кг
|Размеры
|359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|Площадь
|997 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.3%
|~82.6%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Белый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|165 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|19 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14
|12
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x15 R2 +7%
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x15 R2 +19%
11764
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x15 R2 +9%
1821
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x15 R2 +24%
17721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|20
Производительность GPU
Alienware x15 R2 +666%
10.8 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.2
|-
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.4 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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