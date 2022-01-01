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Dell Alienware x15 R2 против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

71 из 100
Dell Alienware x15 R2
VS
58 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Dell Alienware x15 R2
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
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Экран
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x15 R2 и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх
  • На 243% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16582 vs 4832 баллов
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (87 и 63 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (660 и 997 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x15 R2
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 2.34 кг 1.4 кг
Размеры 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм 311.2 x 212.2 x 16.9 мм
Площадь 997 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~86.1%
Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм
Цвета Белый Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 38 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 19 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 407 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1467 МГц -
Boost частота GPU 1778 МГц -
FLOPS 13.6 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 896
Блоки текстурирования (TMUs) 120 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Alienware x15 R2 +382%
13.6 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 76.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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