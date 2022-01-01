Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

На 243% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16582 vs 4832 баллов

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (87 и 63 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)

Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (660 и 997 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.4 кг Размеры 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм 311.2 x 212.2 x 16.9 мм Площадь 997 см2 660 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~86.1% Боковые рамки 7.2 мм 4.8 мм Цвета Белый Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 38 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 2880 x 1800 (60 Hz) 2880 x 1800 (90 Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 19 мс - Максимальная яркость Alienware x15 R2 300 нит ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 407 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX450 2GB TGP 125 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1467 МГц - Boost частота GPU 1778 МГц - FLOPS 13.6 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 896 Блоки текстурирования (TMUs) 120 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware x15 R2 +382% 13.6 терафлопс ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 76.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.