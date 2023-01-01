Dell Alienware x15 R2 против Alienware m16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
- Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (2.27 и 3 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (997 и 1069 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 16924 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.27 кг
|3 кг
|Размеры
|359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
|368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
|Площадь
|997 см2
|1069 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.3%
|~69.4%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|12.1 мм
|Цвета
|Белый
|Серый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|4
|4
|Уровень шума
|53 дБ
|57 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|19 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|300 / 330 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|890 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1794
Alienware m16 +12%
2007
Geekbench 5 (многоядерный)
12671
Alienware m16 +23%
15535
Cinebench R23 (одноядерный)
1839
Alienware m16 +12%
2060
Cinebench R23 (многоядерный)
16924
Alienware m16 +36%
23085
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|125 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1467 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1778 МГц
|-
|FLOPS
|13.6 терафлопс
|8.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|80.2 дБ
|70 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.8 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|11.2 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1