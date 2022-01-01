Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17721 vs 14246 баллов

Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (87 и 80.5 Вт*ч) Причины выбрать Dell Alienware x14 Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.79 и 2.34 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (845 и 997 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.79 кг Размеры 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм Площадь 997 см2 845 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.3% ~64% Боковые рамки 7.2 мм 5.8 мм Цвета Белый Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 19 мс 7 мс Максимальная яркость Alienware x15 R2 300 нит Alienware x14 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 80.5 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 10.8 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Alienware x15 R2 +68% 10.8 терафлопс Alienware x14 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 - Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.2 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 10.8 x 5.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.