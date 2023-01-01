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Dell Alienware X16 против Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

68 из 100
Dell Alienware X16
VS
83 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Dell Alienware X16
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware X16 и Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 240 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • На 132% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 15961 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (944 и 1057 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware X16
vs
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.72 кг 2.67 кг
Размеры 364.74 x 289.81 x 18.57 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 1057 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~78.6%
Боковые рамки 10.1 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 480 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 10171:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 90.8%
Охват DCI-P3 100% 99.4%
Время отклика 3 мс 17 мс
Максимальная яркость
Alienware X16
300 нит
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +267%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:48 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1149 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 16
Потоков 16 32
L3-кэш 24 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Alienware X16
9.2 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +83%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.4
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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