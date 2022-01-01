Dell Alienware x17 R1 против Apple MacBook Pro 15 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
- Видеокарта показывает в среднем на 1841-2510% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 6698 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
- Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.83 и 3.02 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 74% более четкий дисплей – 221 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (841 и 1195 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|1.83 кг
|Размеры
|399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм
|349.3 x 240.7 x 15.5 мм
|Площадь
|1195 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~81.8%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Скорость куллера
|-
|6500 об/мин
|Уровень шума
|54.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 / 330 Вт
|87 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +50%
1577
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +60%
8307
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +42%
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +90%
12733
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1387 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1702 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|13.1 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|3
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|88 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|0.6 мм
|Размер
|10.5 x 8.0 см
|15.4 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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