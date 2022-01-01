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Dell Alienware x17 R1 против ASUS ROG Strix G15 G513

65 из 100
Dell Alienware x17 R1
VS
56 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
Dell Alienware x17 R1
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x17 R1 и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 10708 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (2.1 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (917 и 1195 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x17 R1
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 3.02 кг 2.1 кг
Размеры 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм 354 x 259 x 27.2 мм
Площадь 1195 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~73.2%
Боковые рамки 8.1 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 54.8 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Alienware x17 R1 +20%
300 нит
ROG Strix G15 G513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 150 / 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 560 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1387 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Alienware x17 R1 +310%
13.1 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 88 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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