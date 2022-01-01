Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея 87 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R1 Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 11811 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (2.4 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1114 и 1195 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.4 кг Размеры 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм 395 x 282 x 24.6 мм Площадь 1195 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~74.1% Боковые рамки 8.1 мм 6 мм Цвета Серебристый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 4 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума 54.8 дБ 49.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1424:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 73.5% Время отклика 1 мс 23 мс Максимальная яркость Alienware x17 R1 300 нит ROG Strix G17 G713 300 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 330 Вт 150 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1387 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1560 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware x17 R1 +310% 13.1 терафлопс ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 88 дБ 73.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 10.5 x 8.0 см 13.0 x 7.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.