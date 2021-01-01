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Dell Alienware x17 R1 против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

73 из 100
Dell Alienware x17 R1
VS
80 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Dell Alienware x17 R1
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x17 R1 и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (2.6 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (1040 и 1195 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x17 R1
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 3.02 кг 2.6 кг
Ширина 399.2 мм 394 мм
Высота 299.4 мм 264 мм
Толщина 20.9-21.4 мм 19.9 мм
Площадь 1195 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.3%
Боковые рамки 8.1 мм 5.5 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115-130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1802 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware x17 R1
10.8 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +28%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W 2x1W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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