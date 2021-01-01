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Dell Alienware x17 R1 против m15 R3

73 из 100
Dell Alienware x17 R1
VS
64 из 100
Dell Alienware m15 R3
Dell Alienware x17 R1
Dell Alienware m15 R3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x17 R1 и m15 R3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
  • На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5037 vs 2209 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (2.11 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (994 и 1195 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x17 R1
vs
Alienware m15 R3

Корпус

Вес 3.02 кг 2.11 кг
Ширина 399.2 мм 360.3 мм
Высота 299.4 мм 276 мм
Толщина 20.9-21.4 мм 20.5 мм
Площадь 1195 см2 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~67.5%
Боковые рамки 8.1 мм 7.5 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.2%
Охват Adobe RGB - 63.7%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 7 мс
Максимальная яркость
Alienware x17 R1
300 нит
Alienware m15 R3
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 130 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 895 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1645 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Alienware x17 R1 +133%
10.8 терафлопс
Alienware m15 R3
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x4W 2x5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 89.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см 10.6 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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