Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 10632 баллов

Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (87 и 57.5 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41) Легче – весит на 320 граммов меньше (2.7 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (1005 и 1196 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.7 кг Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм Площадь 1196 см2 1005 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~82.1% Боковые рамки 8.1 мм 10.3 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума 52.5 дБ 48.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1175:1 Цветовой охват sRGB 100% 55.3% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика 3 мс 16 мс Максимальная яркость Alienware x17 R2 300 нит Nitro 5 (AN517-41) 300 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 330 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 1003 грамма 582 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 140 Вт 85 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1485 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Alienware x17 R2 +21% 13.8 терафлопс Nitro 5 (AN517-41) 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC295 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.3 дБ 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.