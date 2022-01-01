Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Видеокарта показывает в среднем на 1943-2649% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 6698 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.83 и 3.02 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Имеет на 74% более четкий дисплей – 221 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (841 и 1196 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 1.83 кг Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 1196 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~81.8% Боковые рамки 8.1 мм 8.8 мм Цвета Белый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 4 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 52.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 2880 x 1800 Диагональ 17.3 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Alienware x17 R2 300 нит MacBook Pro 15 (2019) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 83.6 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 330 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1003 грамма 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 630 TGP 140 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1504 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1000 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 192 Блоки текстурирования (TMUs) 120 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 3 Производительность GPU Alienware x17 R2 +3532% 13.8 терафлопс MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2400 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 0.6 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см 15.4 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.