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Dell Alienware x17 R2 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

72 из 100
Dell Alienware x17 R2
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Dell Alienware x17 R2
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x17 R2 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 182-248% больше FPS в играх
  • На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 7044 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (2.04 и 3.02 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (100 и 87 Вт*ч)
  • Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (880 и 1196 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x17 R2
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 3.02 кг 2.04 кг
Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 1196 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~84.3%
Боковые рамки 8.1 мм 6.6 мм
Цвета Белый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 52.5 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика 3 мс 43 мс
Максимальная яркость
Alienware x17 R2
300 нит
MacBook Pro 16 (2019) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1003 грамма 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1250 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Alienware x17 R2 +331%
13.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019)
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 2666 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.6 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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