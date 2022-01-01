Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Существенно легче – весит на 1120 граммов меньше (1.9 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (863 и 1196 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 1.9 кг Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 1196 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~86% Боковые рамки 8.1 мм 5.2 мм Цвета Белый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 4 2 Уровень шума 52.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware x17 R2 300 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 330 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 1003 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1695 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Alienware x17 R2 +59% 13.8 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.