Dell Alienware x17 R2 против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 12447 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (2 и 3.02 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (96 и 87 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (843 и 1196 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|2 кг
|Размеры
|399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
|354 x 238 x 18.0 мм
|Площадь
|1196 см2
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~79.7%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Белый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|52.5 дБ
|52.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|800:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|95.6%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.3%
|Охват DCI-P3
|-
|79.3%
|Время отклика
|3 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|240 / 330 Вт
|150 Вт
|Вес зарядного устройства
|1003 грамма
|408 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +24%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +73%
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +28%
1841
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +37%
17009
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|35-50 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1410 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|7.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
Alienware x17 R2 +92%
13.8 терафлопс
7.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4267 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.3 дБ
|81.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.35 мм
|Размер
|11.2 x 6.6 см
|10.5 x 7.3 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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