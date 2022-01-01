Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Батарея 87 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

На 230% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 5153 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Alienware m15 R3 Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (2.11 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (994 и 1196 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.11 кг Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 360.3 x 276 x 20.5 мм Площадь 1196 см2 994 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~67.5% Боковые рамки 8.1 мм 7.5 мм Цвета Белый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 4 2 Уровень шума 52.5 дБ 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.2% Охват Adobe RGB - 63.7% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Alienware x17 R2 300 нит Alienware m15 R3 300 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:40 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 / 330 Вт 130 / 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 1003 грамма 895 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q TGP 140 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1504 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1645 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 120 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware x17 R2 +198% 13.8 терафлопс Alienware m15 R3 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x4W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.3 дБ 89.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см 10.6 x 6.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.