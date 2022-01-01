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Dell Alienware x17 R2 против m15 R3

72 из 100
Dell Alienware x17 R2
VS
55 из 100
Dell Alienware m15 R3
Dell Alienware x17 R2
Dell Alienware m15 R3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware x17 R2 и m15 R3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 230% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 5153 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (2.11 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (994 и 1196 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware x17 R2
vs
Alienware m15 R3

Корпус

Вес 3.02 кг 2.11 кг
Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 360.3 x 276 x 20.5 мм
Площадь 1196 см2 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~67.5%
Боковые рамки 8.1 мм 7.5 мм
Цвета Белый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 52.5 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.2%
Охват Adobe RGB - 63.7%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Alienware x17 R2
300 нит
Alienware m15 R3
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 130 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 1003 грамма 895 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1645 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 120 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Alienware x17 R2 +198%
13.8 терафлопс
Alienware m15 R3
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 2666 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x4W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ 89.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.6 см 10.6 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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