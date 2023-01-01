Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 (480Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Alienware x17 R2 Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1196 и 1313 см2) Причины выбрать Dell Alienware m18 Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (97 и 87 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (97 и 87 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг - Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм Площадь 1196 см2 1313 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~71.6% Боковые рамки 8.1 мм 11.3 мм Цвета Белый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 4 4 Уровень шума 52.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 (480Hz) 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 480 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 126 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Alienware x17 R2 300 нит Alienware m18 300 нит

Батарея Ёмкость 87 Вт*ч 97 Вт*ч Время полной зарядки 1:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 / 330 Вт 300 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1003 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 115 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1504 МГц - Boost частота GPU 1802 МГц - FLOPS 13.8 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 96 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Alienware x17 R2 +60% 13.8 терафлопс Alienware m18 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.8 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.6 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.