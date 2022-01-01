Dell Alienware x17 R2 против Alienware x14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 14246 баллов
- Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (87 и 80.5 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware x14
- Существенно легче – весит на 1230 граммов меньше (1.79 и 3.02 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (845 и 1196 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|1.79 кг
|Размеры
|399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
|321.5 x 262.7 x 14.5 мм
|Площадь
|1196 см2
|845 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~64%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Белый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|52.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1736:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|99.6%
|Время отклика
|3 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 / 330 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|1003 грамма
|486 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|14
|12
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +11%
1798
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +26%
12796
10118
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +12%
1841
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +19%
17009
14246
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|-
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|84.3 дБ
|79.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|1.2 мм
|Размер
|11.2 x 6.6 см
|10.8 x 5.5 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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