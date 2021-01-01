G15 5510 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 3456 x 2234 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 340 граммов меньше (2.1 и 2.44 кг)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (882 и 972 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.1 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 972 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~86.2% Боковые рамки 5.9 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость G15 5510 250 нит MacBook Pro 16 (2021) +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 140 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 10 L3-кэш 8 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 14 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) G15 5510 1163 MacBook Pro 16 (2021) +46% 1701 Geekbench 5 (многоядерный) G15 5510 4356 MacBook Pro 16 (2021) +176% 12018

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 0 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU G15 5510 3.195 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +63% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2933 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.