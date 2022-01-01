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Dell G15 5510 против Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

51 из 100
Dell G15 5510
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Dell G15 5510
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5510 и Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.95 и 2.44 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5510
vs
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

Корпус

Вес 2.44 кг 1.95 кг
Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм
Площадь 972 см2 934 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.5%
Боковые рамки 5.9 мм 7.9 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.2 дБ 45.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 96.8%
Охват DCI-P3 - 99.7%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
G15 5510
250 нит
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +120%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 948 граммов 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 0 Вт 35-50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1417 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
G15 5510
3.195 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +82%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 4.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 13.0 x 8.5 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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