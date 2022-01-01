Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 3840 x 2400 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5510 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.95 и 2.44 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 1.95 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм Площадь 972 см2 934 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.5% Боковые рамки 5.9 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.2 дБ 45.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 600:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.8% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость G15 5510 250 нит Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +120% 550 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 948 граммов 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 0 Вт 35-50 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1417 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU G15 5510 3.195 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +82% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.6 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 4.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.