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Dell G15 5510 против Alienware m15 R5

54 из 100
Dell G15 5510
VS
75 из 100
Dell Alienware m15 R5
Dell G15 5510
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5510 и Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5510
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 2.44 кг 2.42 кг
Ширина 357.2 мм 356.2 мм
Высота 272.1 мм 272.5 мм
Толщина 24.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 972 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~69.1%
Боковые рамки 5.9 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
G15 5510
250 нит
Alienware m15 R5 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5510
1063
Alienware m15 R5 +38%
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5510
4035
Alienware m15 R5 +97%
7960
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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