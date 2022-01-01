Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5510 Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (2.44 и 3.02 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (972 и 1195 см2) Причины выбрать Dell Alienware x17 R1 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 3.02 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм Площадь 972 см2 1195 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~69% Боковые рамки 5.9 мм 8.1 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума 52.2 дБ 54.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость G15 5510 250 нит Alienware x17 R1 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение 13.2 В 11.4 В Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 948 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 0 Вт 115 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1387 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1702 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU G15 5510 3.195 терафлопс Alienware x17 R1 +310% 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.6 дБ 88 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.