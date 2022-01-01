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Dell G15 5511 против Acer Nitro 5 AN517-54

56 из 100
Dell G15 5511
VS
53 из 100
Acer Nitro 5 AN517-54
Dell G15 5511
Acer Nitro 5 AN517-54
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 57.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5511 и Acer Nitro 5 AN517-54 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5511
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 5534 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (974 и 1128 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.2 и 2.65 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5511
vs
Nitro 5 AN517-54

Корпус

Вес 2.65 кг 2.2 кг
Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм
Площадь 974 см2 1128 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~73.1%
Боковые рамки 5.9 мм 10.4 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1243:1
Цветовой охват sRGB - 55%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика 35 мс 16 мс
Максимальная яркость
G15 5511
250 нит
Nitro 5 AN517-54 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 135 / 180 Вт
Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5511
1409
Nitro 5 AN517-54 +1%
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5511 +25%
5965
Nitro 5 AN517-54
4789
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
G15 5511 +68%
9304
Nitro 5 AN517-54
5534

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
G15 5511 +123%
7.12 терафлопс
Nitro 5 AN517-54
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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