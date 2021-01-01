Dell G15 5511 против ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5511
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 234-320% больше FPS в играх
- На 256% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8990 vs 2523 баллов
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
- Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.8 и 2.65 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (844 и 974 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.65 кг
|1.8 кг
|Ширина
|357.2 мм
|359 мм
|Высота
|272.8 мм
|235 мм
|Толщина
|24.9 мм
|17.9 мм
|Площадь
|974 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~68.9%
|~79.5%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий, Зеленый
|Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5511 +17%
1449
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5511 +174%
7127
Cinebench R23 (одноядерный)
G15 5511 +2%
1394
Cinebench R23 (многоядерный)
G15 5511 +256%
8990
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|0 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1594 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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