Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5511 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 6211 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.9 и 2.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (819 и 974 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.65 кг 1.9 кг Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 356 x 230 x 19.9 мм Площадь 974 см2 819 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~82% Боковые рамки 5.9 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость G15 5511 250 нит ZenBook Flip 15 OLED UX564 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 120 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1200 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 2.458 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU G15 5511 +190% 7.12 терафлопс ZenBook Flip 15 OLED UX564 2.458 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.