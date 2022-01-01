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Dell G15 5511 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

56 из 100
Dell G15 5511
VS
52 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Dell G15 5511
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5511 и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5511
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 6211 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.9 и 2.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (819 и 974 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5511
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 2.65 кг 1.9 кг
Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 356 x 230 x 19.9 мм
Площадь 974 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~82%
Боковые рамки 5.9 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
G15 5511
250 нит
ZenBook Flip 15 OLED UX564 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1200 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
G15 5511 +190%
7.12 терафлопс
ZenBook Flip 15 OLED UX564
2.458 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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