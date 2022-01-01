Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5511 На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 5153 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Alienware m15 R3 Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (2.11 и 2.65 кг)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.65 кг 2.11 кг Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 360.3 x 276 x 20.5 мм Площадь 974 см2 994 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~67.5% Боковые рамки 5.9 мм 7.5 мм Цвета Черный, Серий, Зеленый Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Цветовой охват sRGB - 99.2% Охват Adobe RGB - 63.7% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 7 мс Максимальная яркость G15 5511 250 нит Alienware m15 R3 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 13.2 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 130 / 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 895 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics 630 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) G15 5511 +19% 1409 Alienware m15 R3 1186 Geekbench 5 (многоядерный) G15 5511 +45% 5965 Alienware m15 R3 4113 Cinebench R23 (одноядерный) G15 5511 +22% 1437 Alienware m15 R3 1174 Cinebench R23 (многоядерный) G15 5511 +81% 9304 Alienware m15 R3 5153

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1645 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 64 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU G15 5511 +54% 7.12 терафлопс Alienware m15 R3 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 89.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 10.6 x 6.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.