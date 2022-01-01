Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (972 и 1095 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-55)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 23-31% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12562 vs 10559 баллов
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.84 кг
|2.9 кг
|Размеры
|357.2 x 272.1 x 24.9 мм
|398 x 275 x 26.5 мм
|Площадь
|972 см2
|1095 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~75.4%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|1520:1
|Цветовой охват sRGB
|56.9%
|96%
|Охват Adobe RGB
|40.4%
|-
|Охват DCI-P3
|39.1%
|-
|Время отклика
|35 мс
|10 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|567 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1567
Geekbench 5 (многоядерный)
8471
Cinebench R23 (одноядерный)
1558
Cinebench R23 (многоядерный)
10559
12562
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
8.7 терафлопс
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|76 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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