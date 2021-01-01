Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.1 и 2.81 кг)
- Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч)
- На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (882 и 972 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.81 кг
|2.1 кг
|Размеры
|357.2 x 272.1 x 24.9 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|972 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~86.2%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|56.9%
|-
|Охват Adobe RGB
|40.4%
|-
|Охват DCI-P3
|39.1%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
|140 Вт
|Вес зарядного устройства
|567 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|10
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1701
Geekbench 5 (многоядерный)
12018
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|30 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|-
Производительность GPU
8.7 терафлопс
5.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|76 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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