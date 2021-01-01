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Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

65 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (2.1 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (100 и 86 Вт*ч)
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (882 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5515 (Ryzen Edition)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.81 кг 2.1 кг
Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 972 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~86.2%
Боковые рамки 5.9 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 56.9% -
Охват Adobe RGB 40.4% -
Охват DCI-P3 39.1% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит
MacBook Pro 16 (2021) +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 567 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1463 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1278 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
G15 5515 (Ryzen Edition) +67%
8.7 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 76 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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