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Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Asus ROG Zephyrus M16

70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.9 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 3938 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (863 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5515 (Ryzen Edition)
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.81 кг 1.9 кг
Ширина 357.2 мм 355 мм
Высота 272.1 мм 243 мм
Толщина 24.9 мм 19.9 мм
Площадь 972 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~86%
Боковые рамки 5.9 мм 5.2 мм
Цвета Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 140 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 60-75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G15 5515 (Ryzen Edition) +147%
13.1 терафлопс
ROG Zephyrus M16
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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