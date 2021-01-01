Главная > Сравнение ноутбуков > G15 5515 (Ryzen Edition) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
VS
80 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (972 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.6 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 3938 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (90 и 86 Вт*ч)
  • Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5515 (Ryzen Edition)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.81 кг 2.6 кг
Ширина 357.2 мм 394 мм
Высота 272.1 мм 264 мм
Толщина 24.9 мм 19.9 мм
Площадь 972 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.3%
Боковые рамки 5.9 мм 5.5 мм
Цвета Серий, Зеленый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 115-130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G15 5515 (Ryzen Edition)
13.1 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +5%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Alienware m15 R5 против G15 5515 (Ryzen Edition)
2. ROG Zephyrus S15 (GX502) против G15 5515 (Ryzen Edition)
3. G5 15 5500 против G15 5515 (Ryzen Edition)
4. G7 15 7500 против G15 5515 (Ryzen Edition)
5. ROG Strix G17 G713 против ROG Zephyrus S17 (2021)
6. ROG Zephyrus S15 (GX502) против ROG Zephyrus S17 (2021)
7. GS76 Stealth против ROG Zephyrus S17 (2021)
8. GE76 Raider против ROG Zephyrus S17 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях