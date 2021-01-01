Главная > Сравнение ноутбуков > G15 5515 (Ryzen Edition) или VivoBook S15 M533 – что лучше выбрать?

Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против ASUS VivoBook S15 M533

73 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
VS
63 из 100
ASUS VivoBook S15 M533
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
ASUS VivoBook S15 M533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и ASUS VivoBook S15 M533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (86 и 50 Вт*ч)
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3938 vs 2530 баллов
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (1.8 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (841 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5515 (Ryzen Edition)
vs
VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 2.81 кг 1.8 кг
Ширина 357.2 мм 359.8 мм
Высота 272.1 мм 233.8 мм
Толщина 24.9 мм 16.1 мм
Площадь 972 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.8%
Боковые рамки 5.9 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит
VivoBook S15 M533 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1600 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 12000-14000 МГц 3200 МГц
Шейдерных блоков 3840 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m15 R5 против G15 5515 (Ryzen Edition)
2. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
3. Dell G5 15 5500 против G15 5515 (Ryzen Edition)
4. Dell G7 15 7500 против G15 5515 (Ryzen Edition)
5. Dell XPS 15 9500 против ASUS VivoBook S15 M533
6. ASUS VivoBook 15 X513 (K513) против S15 M533
7. ASUS VivoBook S15 S533 против S15 M533
8. ASUS VivoBook S14 S433 против S15 M533
9. ASUS VivoBook S15 S532 против S15 M533

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 M533 и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях