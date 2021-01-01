Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Alienware m17 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (972 и 1178 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Легче – весит на 310 граммов меньше (2.5 и 2.81 кг)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.81 кг
|2.5 кг
|Ширина
|357.2 мм
|399.8 мм
|Высота
|272.1 мм
|294.6 мм
|Толщина
|24.9 мм
|16.9-22 мм
|Площадь
|972 см2
|1178 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~70%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|8.4 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|1300 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1436
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware m17 R4 +13%
8188
Cinebench R20 (одноядерный)
552
492
Cinebench R20 (многоядерный)
3938
3821
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Нет, прямое подключение
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1387 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1702 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|13.1 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|87 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|10.4 x 7.8 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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