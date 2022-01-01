Dell G15 5520 (2022) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 10632 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.7 кг
|Размеры
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|403.5 x 249 x 24.9 мм
|Площадь
|972 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~82.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1175:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|55.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Охват DCI-P3
|-
|36.7%
|Время отклика
|35 мс
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|582 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5520 (2022) +22%
1770
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5520 (2022) +73%
10963
6351
Cinebench R23 (одноядерный)
G15 5520 (2022) +23%
1795
1464
Cinebench R23 (многоядерный)
G15 5520 (2022) +46%
15563
10632
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1485 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC295
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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